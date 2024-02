Gérez votre équilibre acido-basique. Une vision complète

Notre organisme est composé de deux groupes de substances dont nous avons besoin en quantité égale pour être en bonne santé, il s'agit des substances basiques (aussi appelées alcalines) et des substances acides. Si vous vous demandez comment trouver cet équilibre, cet ouvrage saura répondre à vos interrogations et vous donner des clés pour connaître votre taux d'acidité, vous réapprendrez alors à vous désacidifier par l'alimentation, ainsi qu'à neutraliser puis à éliminer ces acides. Vous serez également averti sur les tests de dépistage à utiliser, sur l'interprétation des mesures de pH, sur les aliments à consommer, sur les menus alcalins à privilégier et sur le choix des compléments ou revitalisants basiques les plus appropriés. Un livre éminemment pratique et exhaustif, constituant un complément idéal à L'Equilibre acido-basique, best-seller du même auteur. Christopher Vasey est un naturopathe installé en Suisse qui a fait connaître à un plus large public les principes de base de la naturopathie, tels que les concepts d'équilibre acido-basique, d'élimination des toxines, de maladies de carences et de surcharges, etc. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues et rencontrent un large succès aux Etats-Unis. Il est l'auteur de nombreux ouvrages aux Editions Jouvence dont le Manuel de détoxication et L'Equilibre acido-basique qui font référence en la matière. Son site : www.christophervasey.ch