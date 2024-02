L'épée dans l'enclume. Et si Arthur n'était pas destiné à être roi ? Edition collector

Et si Arthur n'était pas destiné à être roi ? Après avoir tiré l'épée de l'enclume, le maigre Arthur est passé de la vaisselle au trône du château de Camelot. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'intrigante sorcière, Madame Mim, a utilisé sa magie pour aider Arthur à libérer l'épée, pensant que le garçon serait facile à contrôler une fois qu'il serait devenu roi. Lorsqu'Arthur se révèle plus capable qu'elle ne l'imaginait, Mim envoie sa fille adoptive, Guenièvre, pour remettre Arthur à sa place. Mais Arthur et Guenièvre découvrent les manipulations de Mim et nouent une amitié improbable. Alors qu'ils cherchent un moyen de déjouer Mim et d'unir le royaume, ils réalisent que le destin de chacun n'est pas immuable.