Un premier roman déstabilisant, récompensé par le Prix du meilleur roman suisse en 2022. " L'Hôte a tout d'un classique. " Die Zeit Une jeune femme habite seule dans une maison trop grande pour elle. Une grande maison, qui tombe peu à peu en ruines, dans une ville trop petite, nichée au pied d'une montagne pyramidale dont l'ombre plane sur la vallée. Lorsqu'un étranger, ayant pour tout bagage quelques sacs en plastique, vient briser la monotonie de son existence, la jeune femme, fascinée, décide de l'héberger dans l'une des dix pièces de sa demeure. Cependant, la présence de cet hôte perturbe ses habitudes, et elle en fait rapidement un objet d'étude, de fantasme. Il est scruté, dompté, exécute de bonne grâce les ordres qu'on lui dicte. Mais alors qu'il devient un élément indispensable à leur micro-écosystème, elle en oublierait presque qu'il s'agit d'un être avec ses propres besoins et désirs... Déroutant et équivoque à la manière d'un roman de Kafka, L'Hôte brouille les frontières entre réel et imaginaire pour mieux questionner notre rapport à l'autre et à la différence.