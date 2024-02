Osez vraiment réussir. Changez votre mindset

Pourquoi la réussite semble-t-elle sourire à certains individus, mais en bouder d'autres ? Et si c'était une question d'état d'esprit ? Découvrez quel impact déterminant votre mindset peut avoir sur votre vie en général, et sur votre réussite en particulier ! Ce livre de Carol S. Dweck, rempli de conseils pratiques et d'exemples concrets, est le fruit de plusieurs années de recherches. Aujourd'hui vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, il permettra à quiconque veut améliorer sa vie et atteindre la réussite de changer son état d'esprit pour y parvenir. Plus condensée (mais tout aussi complète ! ), cette réédition sera l'outil indispensable pour toutes les personnes qui veulent réussir, vite et bien !