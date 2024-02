Les 100 stars de l'histoire des jeux olympiques

De James Connoly, premier médaillé des Jeux Olympiques de l'ère moderne à Athènes en 1896, jusqu'à Gianmarco Tamberi et Mutaz Essa Barshim, double médaillés d'or au saut en hauteur en 2020, en passant par Tommie Smith et John Carlos à Mexico en 1968 et par Nadia Comaneci à Montréal en 1976, ou bien encore Emil Zatopek, Alain Mimoun, Larissa Latynina, Dick Fosbury, Mark Spitz, Sebastian Coe, Serguey Bubka, Marie-José Pérec, Michael Phelps et Armand Duplantis, cet ouvrage brosse le portrait de 100 athlètes qui ont marqué les mémoires et l'histoire des Jeux Olympiques, depuis Athènes en 1896 jusqu'à Tokyo en 2020.