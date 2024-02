Le manoir oublié Tome 1 : Les temps glorieux

Franziska von Dranitz ne peut le croire : elle est enfin de retour chez elle, au Manoir de Dranitz. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'Est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations. Elle n'a jamais oublié non plus son grand amour, Walter Iversen. A l'époque tout semblait possible, mais malheureusement les deux amants furent séparés par la guerre, réduisant leurs rêves à néant. Mais toutes ces années, Franziska n'a jamais perdu l'espoir de retrouver Walter...