Ma bible de la Communication Non Violente

La CNV est un processus naturel dont nous sommes parfois coupés du fait de nos mauvaises habitudes de communication et de nos automatismes. C'est une invitation à ralentir et à se mettre à l'écoute de soi, des autres et de notre environnement pour se rejoindre et avancer ensemble. Nous pratiquons tous, à certains moments, la CNV sans en avoir conscience. Cet ouvrage vous aidera à poser des mots sur des ressentis et à démêler des situations. Après avoir rappelé la genèse de la CNV et ses bases, l'auteure propose de porter un nouveau regard sur soi, sur les relations basées sur l'écoute de soi et de l'autre dans la pratique du dialogue. Vous y découvrirez : La puissance de la CNV au service d'une évolution de l'écologie relationnelle. Des exercices pratiques à appliquer au quotidien, De nombreux témoignages et retours d'expériences, ainsi que des textes de référence.