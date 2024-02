Le livre du Mojo. Un guide pratique et ludique pour retrouver l'étincelle de vie, Edition

Une force sommeille en toi, comme une étincelle qui te fait sentir vivant, vibrant et inspiré. Grâce à ce guide complet, facile et joyeux, tu vas découvrir toutes les clés pour réveiller ton Mojo intérieur et trouver cette énergie qui te permettra de te surpasser, de réaliser tes rêves et de vivre pleinement chaque jour. Petit à petit, au fil de la lecture et des exercices, tu vas voir émerger l'énergie, la joie et cette petite étincelle unique qui te définit. Et ceci dans tous les aspects de ta vie (physique, émotion, mental, travail, relations...). Un élan de vie, de créativité et d'espoir va se développer et te guider tous les jours. Prêt(e) pour la grande aventure ?