Le Bouddha. Sa vie, sa doctrine, sa communauté

Paru en 1881, basé sur les textes pâlis, ce livre a popularisé le bouddhisme en Occident. Aujourd'hui classé comme ouvrage de référence, il a été traduit dans plusieurs langues et réédité de nombreuses fois au cours du XXe siècle. Bien au-delà d'une simple biographie, Hermann Oldenberg offre des perspectives sur l'ensemble du cadre historique, faisant la part entre légende et histoire, relatant les rencontres cruciales, détaillant les étapes de l'enseignement du Bouddha, évoquant ses premiers disciples autant que ses détracteurs. Hermann Oldenberg explore ainsi chaque grande période de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort en passant par son éveil. Traduit par Alfred Foucher, célèbre indianiste et historien français spécialisé dans l'étude de l'art bouddhique et de la culture indienne, cette version française est un incontournable tant pour les amateurs de spiritualité que les spécialistes du bouddhisme.