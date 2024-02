Notre droit à la vengeance. Que faire lorsque la justice nous ignore ?

"Dans notre société actuelle, les victimes des violences sexuelles, domestiques, sexistes et conjugales doivent se taire. Et, quand elles osent enfin parler, elles ne sont pas entendues. Face à la souffrance, il est exigé de consentir à cette fatalité qu'il n'y a rien à faire. L'immobilité et la soumission, le silence et le pardon. Que faire d'autre ? Comment lutter contre cette colère sourde qui grandit ? Comment obtenir justice ? Se rendre justice ? Pour analyser ce vice tabou et interdit, Mathilde Morrigan invoque les sorcières. Déconstruites des préjugés et des diktats, elles ont compris que le mal est relatif, que se défendre est un droit, et que se venger n'est pas toujours faire du mal. Une réflexion puissante sur la vengeance dans une société patriarcale ayant pour volonté de faire taire les femmes et les minorités de genre. "