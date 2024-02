Aÿmati est une jeune femme qui vivait - il y a trente mille ans - sur le continent européen. Mära, elle, naît en 2026 en Amérique du Nord. Elles sont les dernières représentantes de leur espèce : l'une néandertalienne, l'autre sapiens. Apparemment, aucun lien entre elles. De nos jours, Gabrielle, archéologue française, et Myn, archéologue et primatologue chinois de renommée internationale, font une découverte exceptionnelle : une statuette en ivoire qui jette un pont entre Aÿmati et Mära, deux femmes, deux artistes ! A travers différents récits qui s'entrecroisent, Béatrice Castaner aborde ici, avec une originalité de construction et une virtuosité d'écriture étonnantes, les questions essentielles de la transmission, notamment à travers l'art. Et nous interroge sur ce qui restera sur Terre, lorsque notre espèce aura disparu.