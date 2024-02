le café, dix façons de le préparer

Le café c'est l'Orient, c'est certain. C'est cette fève d'Hyémen que la France va découvrir d'abord à Marseille (que voulez-vous, c'est la porte ouverte sur le monde ! ) puis surtout grâce à Soliman-Aga, ambassadeur de la Sublime Porte auprès du roi Soleil. Le café c'est surtout les petits matins, une eau de vie qui donne le premier élan. Le café, c'est encore un symbole de l'art de vivre à la française. Il s'est fait lieu. Le comptoir fut longtemps un temple séculier, lieu de méditation matinale tout autant que de rencontres. C'est étonnant tout de même d'accompagner ses jours et ses nuits d'une boisson proposant des variations autour de l'amertume, de l'acide, du corsé, parfois du brûlé, du torréfié. Ses goûts peuvent être plus étonnants encore. Pour tout dire, je n'ai découvert sa richesse aromatique que très récemment. Dans une gare. A Poligny, capitale du Comté et terre de vins. Là, le travail des deux passionnés derrière le Café Clandestin m'a ouvert un monde, plus foral, plus épicé, plus complexe encore. Depuis j'explore ses différentes manières, de la décoction à la lixiviation, en passant par l'infusion et les façons du bassin méditerranéen. Chacune résonne en recettes et en souvenirs. Ce dix façons, c'est un peu une cartographie intimew de ces chemins.