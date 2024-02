The Mighty

Alpha One est le seul super-héros du monde. Une lourde tâche l'incombe donc, celle de représenter l'espoir de toute l'humanité. Cette douce utopie ne semble cependant pas convaincre tout le monde et les citoyens commencent à se poser des questions sur les origines de cet étrange surhomme. Ce dernier est lui aussi en proie à une crise existentielle qui le pousse à s'interroger sur le rôle et les responsabilités d'un héros. Peut-il réellement, à lui seul, offrir à l'humanité la sécurité et le soutien dont elle a besoin ?