Une terre pas si sainte

Dany et Guy, deux flics israéliens, enquêtent avec le Shabak - la sécurité nationale - sur le massacre d'une famille de colons installée en Cisjordanie. Très vite, et bien que le doute subsiste, un groupe de jeunes Palestiniens est mis en cause. Cette conclusion est loin de convenir à Maïssa, flic palestinienne, fille d'un compagnon d'armes d'Arafat. Faisant fi du machisme et de la religion, elle va mener ses propres investigations. Parallèlement, la commandant Vallauri (Les Trois Brestoises) est envoyée sur place pour démanteler un trafic de drogue qui a fait plusieurs victimes à Brest. Flics israéliens, palestiniens et français vont devoir unir leurs forces pour combattre ce réseau mafieux... Car là-bas, même un saint n'y retrouverait pas les siens...