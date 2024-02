Marche au désert sur le chemin de saint Guilhem

"Nul besoin de partir à l'autre bout du monde pour être dépaysé et vivre de véritables aventures ! Antoine, passionné et amoureux du patrimoine naturel français, en a fait sa philosophie de vie. En traversant les Alpes à pied, en descendant la Loire en canoë, en parcourant le Jura et le Vercors à raquettes, en plein hiver, il a découvert avec émerveillement la richesse et la diversité des paysages de France.