L'école des sagesses millénaires. S'inspirer des cultures ancestrales pour vivre mieux

Les mémoires anciennes ont tant à nous apprendre : connaissances, modes de pensées, arts, spiritualités. Imprégnés des sagesses ancestrales, nous pouvons choisir un autre rapport au monde. Retrouvons les multiples enseignements que nous avons perdus. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de penseurs, sages, chamanes et maîtres spirituels issus de toutes confessions, ainsi que d'écrivains, philosophes, poètes et chefs de peuples autochtones parmi les plus illustres qui ont célébré les sagesses racines. A leur manière, ils sont les guides qui nous révèlent avec clairvoyance comment se reconnecter à notre nature profonde et créer les conditions d'une vie meilleure. Autant de leçons de sagesse et de spiritualité applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 15 thèmes forts : Respecter la Terre Mère ? ; Le simple bonheur d'être ? ; Il ne tient qu'à toi ? ; La force du coeur ? ; La puissance de la sérénité ; Ralentir & écouter ? ; Tout est un, etc.