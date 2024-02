Devenir nuit

Comment faire sourdre des phrases qui soient au diapason de l'existence ? Qui la révèlent, la déplient - et nous l'expliquent ? La lucidité qui naît du désastre, mais aussi la confi ance en un corps habité par ses fantômes, invitent à mettre en oeuvre une éthique de la parole - et de la poésie - qui fasse "de la déchirure un lieu où vivre" . L'assurance de la voix de Marie Joqueviel - claire, vibrante, allante -, et l'intensité du rythme qu'elle impose sont d'une absolue maîtrise formelle. Ses propos touchent avec délicatesse à l'expérience commune de la survie dans la perte, de la persistance au coeur des aimés disparus.