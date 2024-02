Gurvan Tome 1 : Sergent-Pilote Gurvan

Depuis des générations, la Terre et ses lointains descendants se vouent une haine profonde, transformant l'immensité de l'espace en un véritable front destructeur. Dans cette machine de guerre absurde qu'est devenue leur société, Gurvan fait partie de cette nouvelle génération de soldats génétiquement conçus pour faire perpétuer les combats. Ils sont formatés pour obéir, ne pas penser et vaincre l'ennemi, au risque de périr, pour la plupart. Mais de ces longues séries de clones dont il est issu, Gurvan semble le seul à s'interroger. Pourquoi cette guerre ? Qui est l'ennemi, à part ce stéréotype qu'on a imposé à leur esprit ? Et surtout, peut-il être autre chose qu'une arme de destruction façonnée par le désir de vengeance de ses ancêtres ? Pour survivre, il est prêt à tout, allant jusqu'à mettre sa vie en danger... pour ce qu'elle vaut.