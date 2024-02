Primal Gods in Ancient Times Tome 6

En no Ozuno, Zen et Miyo se retrouvent propulsés à trois endroits totalement différents après avoir traversé le miroir du dieu Tsukuyomi, qui gouverne la Lune. En no Ozuno atterrit en plein milieu d'un lieu de rituel et Miyo est propulsée dans une forêt où elle croise le chemin de l'ancien maître d'Ozuno. Afin de retrouver ses camarades, elle décide de feindre vouloir être la disciple de ce dernier en espérant que sa route croisera à nouveau celle de ses amis. De son côté, Zen est le seul à réussir à atteindre la Lune, retrouvant par la même occasion la déesse Goto. Il décide alors de lui formuler son souhait... Mais la divinité étant très malade, tout ne se passe pas comme prévu...