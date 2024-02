Journal intime où l'auteur dépose sa prose limpide et malicieuse sur un quotidien aussi singulier que surprenant : la rentrée littéraire, une béquille abandonnée dans un escalier du métro, la signalétique des rues parisiennes, un dimanche brumeux, les trajets de vacances et d'autres encore. Ici pas d'intrigue mais une poésie des détails ; en chacun d'eux le regard trace un ? l, une piste, et les mots suivent. Les paysages de la Gironde, de la Grèce ou du Mozambique sont prétextes à une écriture nette et délicieuse.