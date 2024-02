Les trois meurtres de William Drever

Trois meurtres, un coupable idéal. L'affaire semble évidente, mais si William Drever était innocent ? William Drever, un comptable sans histoires, vient d'être condamné pour le meurtre de trois femmes. Après plus de vingt ans de mariage, son épouse Carol est sous le choc. William est coupable, cela ne fait de doute pour personne. Il s'est défendu sans conviction, il n'a pas fait appel. Pour sa famille, désormais, c'est comme s'il avait cessé d'exister. L'homme qu'ils ont connu n'est plus. Alors que Carol essaie tant bien que mal de reprendre une vie normale, une certaine Ruth Linley cherche à la contacter. Avec une nouvelle stupéfiante à propos de William. Qui va conduire les siens à reprendre l'enquête pas à pas, à la recherche des pièces manquantes. John Wainwright était l'un des auteurs de chevet de Simenon. A la lecture de ce livre, on comprend aisément pourquoi. On retrouve en effet chez l'écrivain anglais tout ce qui nous charme chez l'auteur des Maigret : un don incomparable pour les portraits de personnages complexes, englués dans leur vie quotidienne, une attention sans pareille au facteur humain, alliés à un sens de l'intrigue phénoménal.