Le Vanuatu dans tous ses états. Histoire et anthropologie

Une approche pluridisciplinaire des recherches actuelles sur l'histoire, la sociologie et l'anthropologie du Vanuatu par les spécialistes de cet Etat insulaire du Pacifique. Forts de leur longue expérience de terrain au Vanuatu, les auteurs livrent un ouvrage bilingue dont les différents chapitres en anglais ou en français permettent d'apporter un regard neuf sur les transformations sociales en cours. Les anthropologues réunis ici travaillent sur l'autorité et le pouvoir, la sorcellerie, la santé, l'humanitaire, les langues, le logement, l'environnement, la jeunesse urbaine ou encore la musique. Leurs contributions soulignent les singularités du Vanuatu quant à son rapport à la recherche, à la décolonisation, à la globalisation économique et aux questions écologiques. Etat indépendant depuis 1980, le Vanuatu apparaît ainsi, au fil de quatorze chapitres, dans toute sa modernité et ses spécificités culturelles. Tout en présentant des recherches ethnographiques localisées, c'est avant tout de la dimension interconnectée de cet archipel mélanésien que ce livre se veut l'écho.