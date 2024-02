Eduquer autrement . Tour d'horizon des pédagogies alternatives, 2e édition

Montessori, Freinet, école à domicile, écoles démocratiques, éducation positive... D'où viennent et comment fonctionnent ces nouvelles pédagogies, qu'on qualifie d'alternatives ? En quoi sont-elles différentes du cadre scolaire "traditionnaliste" ? Quelles sont les particularités de chacune d'entre elles ? Comment choisir la bonne pédagogie pour mon enfant ? Sylvain Wagnon, professeur en histoire de l'éducation, analyse sans parti pris ces courants éducatifs apparus au début du XXe siècle. Influence de la psychologie positive et des neurosciences,refus du cadre scolaire, rôle des parents... il examine leurs points communs et leurs différences, leurs motivations et leurs ambitions afin d'aider les parents à y voir plus clair dans les propositions qui s'offrent à eux.