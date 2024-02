La morale anarchiste

" Pourquoi être moral ? " Une morale est-elle synonyme d'aliénation ? Est-il possible de vivre en balayant la soumission de l'individu, inculquée par des morales fondées sur la religion, l'arbitraire et les lois de l'Etat ? Telles sont les interpellations de Pierre Kropotkine : se libérer de l'habitude et de l'indifférence pour trouver une morale libre conçue par chacun, fondée sur l'entraide, la fraternité et le refus de sa propre mutilation.