Le Paris de Clara

Pour la toute première fois, à presque trente ans, Clara tombe éperdument amoureuse. La rencontre avec ce bel inconnu ressemble à un rêve éveillé. Mais, lorsque celui qu'elle pense être l'homme de sa vie est kidnappé devant ses yeux, elle réalise qu'elle ne connaît rien de lui. Qui est-il vraiment ? Est-il en danger ? N'écoutant que son instinct et son amour, Clara quitte sa Bretagne natale pour suivre une étrange piste la menant jusqu'à la capitale. Par un incroyable mystère, la survie de son amant semble liée à Paris. Clara se trouve entraînée dans une quête à travers les plus grands sites de la ville lumière. Mais parviendra-t-elle à appréhender Paris et à le sauver ?