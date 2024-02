Kink Club Tome 2

" Et comment dois-je appeler mon nouveau démon ? " En tant patron de club BDSM et Dom expérimenté, Damien a l'habitude de mettre au pas les agitateurs, les rebelles et les âmes enflammées. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme Demon ! Et ce n'est certainement pas Cole, cet avocat agressif et insultant, qui va lui tenir tête ! Certes, Demon n'a pas pris de soumis depuis la mort de son fiancé, quelques années auparavant. Mais pour faire goûter à Cole le délicieux enfer du BDSM et recadrer ce coeur aussi blessé que violent, il est prêt à prendre le risque. Il avait toutefois oublié un détail : c'est le soumis qui détient le pouvoir, et c'est aussi lui qui lèche les cicatrices du Dom pour y placer sa marque... Née au Canada et passionnée par le genre littéraire de la romance, Dana Blue a étudié la littérature en espérant, un jour, pouvoir en faire un métier. Aujourd'hui, elle est connue sur les plateformes d'écriture en ligne où elle confirme un joli succès en cumulant près de quinze-milles abonnés devenus avides de son univers !