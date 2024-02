Connais-tu les bébés animaux ?

Ces petits documentaires, très simples pour les petits, présentent un focus sur 10 animaux d'un même environnement, un par double page : En page de gauche : -l'animal est présenté, en pied et légendé avec toutes ses caractéristiques. -en dessous, 3 cases systématiques présentent ses parents et le moment de sa naissance. -suivent 3 espèces différentes ou ses cousins. la page est traitée de façon documentaire. En page de droite : -4 cases d'infos supplémentaires, façon BD, toujours très simples avec des textes courts mais qui, graphiquement, peuvent être traitées avec humour. Elles mettent en scène et en mouvement l'animal dans son environnement ; - l'ouvrage se termine sur une double présentant 6 autres animaux de l'environnement puis par une belle image reprenant tous les animaux du livre dans leur décor. En page de droite : --4 cases d'infos supplémentaires, toujours très simples avec des textes courts mais qui, graphiquement, peuvent être traitées avec humour. -l'ouvrage se termine sur une double présentant 6 autres animaux de l'environnement puis par une belle image reprenant tous les animaux du livre dans leur décor. Les bébés animaux : l'éléphanteau ; l'ourson polaire ; le bébé manchot ; le bébé paresseux ; le delphineau ; le faon ; le girafon ; le lionceau ; le bébé panda ; le renardeau ; et aussi : le tigreau, le bébé crocodile, le choupisson, le bébé ouistiti, le joey (bébé kangourou), le loutron.