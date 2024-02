L'école des rêves. Écouter ses rêves pour vivre mieux

Les rêves ont tant à nous apprendre : étranges et insaisissables, les rêves sont des créations psychiques chargées de sens. Ils sont surtout le moteur de nos envies, des agents qui nous aident à nous réaliser. Ecoutons les multiples enseignements qu'ils nous délivrent. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants d'écrivains, philosophes, scientifiques, poètes, chamanes et psychanalistes parmi les plus illustres qui ont célébré la puissance des rêves. A leur manière, ils sont les interprètes de leurs bienfaits, les guides qui nous révèlent avec clairvoyance comment se reconnecter à notre nature profonde et enfin vivre ses rêves. Autant de leçons de sagesse et de spiritualité applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 15 thèmes forts : Réinventer le monde ? ; Rêver plus grand ? ; Ecouter ses rêves ; A la rencontre de soi ; Prémonition & divination, etc.