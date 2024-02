Le bon facteur Bouvreuil

En Bretagne, la merveilleuse histoire du facteur Tonin, qui, depuis l'enfance, a à coeur de prodiguer le bonheur autour de lui. En missives, en lettres, il distribue l'amour à ceux qui en ont besoin. Un roman plein de charme et généreux. Fils d'un sacristain de Plougnec, Antonin Bouvreuil est, dès son plus jeune âge, passionné par les enluminures dont il retrace avec dextérité les magnifiques lettrines. Persuadé qu'il s'agit d'un don céleste, l'abbé du village se met en tête d'inscrire l'enfant au séminaire, ce à quoi ce dernier ainsi que ses parents se refusent. Durant ses jeunes années, Tonin cultive son talent pour la calligraphie et sa capacité à imiter les écritures. En 1914, il est promu vaguemestre du 41e régiment d'infanterie. Ayant pitié des poilus qui ne reçoivent aucune correspondance de leurs fiancées, il se charge de combler ce vide en rédigeant les lettres des négligentes. Une fois rentré du front, avec une légère claudication, Tonin reprend sa sacoche de facteur. Non loin de chez lui emménage une jolie Nantaise dont l'état de santé nécessite des soins au sanatorium de Roscoff. La jeune Valentine se morfond dans une mélancolie chronique alors que son affection tuberculeuse n'est pas si grave. En Tonin s'éveillent, dès leur première rencontre, des sentiments forts qu'il croit non réciproques. Alors, il adresse à la jeune femme de longues lettres anonymes enflammées...