Les enquêtes du F.B.I. Disparition en plein vol

Cette histoire retrace l'une des plus célèbres enquêtes non résolues du FBI : l'énigme du plus légendaire pirate de l'air de tous les temps. Le 24 novembre 1971, un homme se faisant appeler Dan Cooper prend un billet d'avion pour Seattle. Une fois à bord, il annonce transporter une bombe qu'il n'hésitera pas à utiliser si on ne suit pas ses instructions : lui donner 200 000 dollars et des parachutes. Avec, il parvient à s'échapper en sautant en plein vol. On n'a jamais retrouvé sa trace...