Mes secrets de beauté holistique

Les imperfections et le vieillissement de notre visage sont vus comme des fatalités que nous essayons tant bien quel mal de traiter de l'extérieur, comme si notre visage était une enveloppe superficielle déconnectée de notre corps et de nos émotions. Et si nous tournions notre regard vers l'intérieur pour soigner, embellir et rajeunir notre minois ? Puisant dans la richesse des savoirs traditionnels, Sylvie Lefranc propose d'allier soins de l'âme et beauté, et de renouer avec la magie de rituels quotidiens. - Le point sur les équilibres du corps et le rôle des éléments de l'énergétique chinoise sur notre visage. - Le mode d'emploi pour une application ultra-pratique : des protocoles d'acupression, de yoga du visage et de Face Taping, le recours aux pierres et cristaux ainsi que les aliments à privilégier.