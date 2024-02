Jardiner pour pas un radis

Toutes les techniques et astuces pour jardiner sans se ruiner Du matériel à la conservation des récoltes, toutes les étapes de la vie au jardin sont passées en revue en mode "économie" . Troc de matériel, paillage, bouture, division, semis... permettent de réduire drastiquement son budget, tout en profitant des bénéfices d'un jardinage naturel. On peut également faire de belles économies en produisant son terreau, son engrais et autres produits de soin. Une bonne gestion de l'eau est également incontournable, grâce au choix des bonnes plantes notamment. Enfin une mine d'infos pratiques et d'astuces guideront le jardinier sur le chemin d'un jardin productif et économique !