Savoir se défendre

Le retour de la guerre sur le continent européen a mis en exergue la motivation à se défendre du peuple ukrainien. Toutes proportions gardées, la nécessité de se défendre peut tous nous concerner dans la vie quotidienne : un conjoint qui parle mal, des exigences professionnelles qui dépassent les limites, se faire bousculer, une personne qui cherche à vous embrigader en distillant des informations fausses. Comment réagissons-nous ? Certains protestent, se rebellent, d'autres s'éloignent, se taisent, subissent. Pourquoi certains restent-ils passifs, se soumettent, alors que d'autres luttent ? D'où proviennent ces écarts dans les comportements ? En tant que psychothérapeute travaillant sur les conflits familiaux et les risques psycho-sociaux, Christophe Massin observe les souffrances causées et explique ces différences de fonctionnement psychique. Certaines personnes ne semblent pas aussi bien équipées que d'autres pour résister aux abus et cela peut avoir des conséquences graves : troubles physiques et mentaux, dépression, spirale des violences conjugales... En cause une immunité psychique défaillante. Envisager la difficulté à se faire respecter sous l'angle de l'immunité est une approche nouvelle. Prendre conscience de son fonctionnement psychologique, en comprendre les causes, sont les préalables à un travail de renforcement de l'immunité : apprendre à se défendre, se faire respecter, résister aux abus, faire cesser une violence envers soi, en finir avec la culpabilité pour se réconcilier avec soi.