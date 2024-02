"Nous ne plierons pas". Marie Guillot : une institutrice féministe syndicaliste-révolutionnaire (1880-1934)

Marie Guillot : Une figure méconnue de l'histoire des femmes. Cet ouvrage porte sur la vie et les engagements de Marie Guillot, surnommée la "Grande Marie" . Figure oubliée du mouvement social, cette institutrice bourguignonne fut à la fois une militante féministe, une pionnière du syndicalisme enseignant, une pédagogue avancée, une pacifiste durant la 1ere Guerre mondiale et la première femme à accéder à un poste de direction nationale d'un syndicat, la CGTU en l'occurrence. Son parcours est à ce titre exemplaire au vu de la condition féminine de l'époque. L'approche de ce volume ne se limite pas à une biographie classique mais offre, en plus, au lecteur un ensemble documentaire (presse, archives syndicales, archives publiques, correspondance privée ...) destiné à mieux comprendre les combats menés par Marie Guillot et à mesurer l'importance de son action.