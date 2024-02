Métaverse. Comprendre le monde qui vient

Depuis le changement de nom de Facebook en Meta en octobre 2021, et l'ambition de Mark Zuckerberg de faire de sa structure une "entreprise du metaverse" , il ne se passe pas un jour sans qu'un média ne s'empare du sujet. Cependant, malgré cette couverture médiatique, le concept du metaverse demeure nébuleux, souvent à cause de son usage excessif et imprécis. Ce livre propose une exploration approfondie de cet univers en dévoilant les éléments clés de la révolution imminente. Bien que les avancées des IA génératives dominent actuellement les débats, elles n'éclipsent que temporairement l'ascension imminente du metaverse. Ces deux technologies, loin d'être mutuellement exclusives, se complètent en réalité, et les experts anticipent une industrie du metaverse estimée à 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Décrit comme le futur de l'internet, le metaverse serait un ensemble de mondes virtuels dans lesquels nous pourrons nous façonner des avatars, nous déplacer, nous habiller, danser, participer à un concert avec plusieurs millions de personnes, interagir socialement et professionnellement, et qui nous permettrait de vivre des expériences riches en émotions et en sensations. Le concept du metaverse n'est pas récent. Des jeux de rôle en ligne multi-joueurs tels que "Les Sims" ou "Second Life", où les participants interagissent via des avatars, incarnent en réalité des précurseurs du metaverse et existent depuis presque deux décennies. Des jeux plus contemporains comme "Minecraft", "World of Warcraft" et "Fortnite" rassemblent aujourd'hui des centaines de millions d'utilisateurs. Qu'on le réalise ou non, beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà mis un pied dans le metaverse. Fruit d'un long travail d'analyses, d'interviews et de recherches, cet ouvrage retrace l'histoire et la généalogie du métaverse et détaille, en termes concrets, ses applications actuelles et guide les entreprises dans leur adaptation aux transformations imminentes. Il va plus loin en offrant des perspectives et des projections jusqu'à 2050, nous éclairant sur l'impact potentiel de cette technologie dans nos vies. Face à l'essor impressionnant du métaverse, des questions émergent : Comment ce phénomène se confronte-t-il à la sobriété énergétique ou aux défenseurs d'une réalité sans filtre ? Risquons-nous de modeler notre univers virtuel au point de tomber dans un isolement préoccupant, dénué de surprises et d'incertitudes ? Quelle que soit notre vision, optimiste ou pessimiste, de cette révolution, il est impératif de s'y préparer, tant que nous possédons encore une longueur d'avance.