Science du jardinage. A la découverte des ressources extraordinaires de votre jardin

L'univers du jardin est à la fois merveilleux mais si mystérieux que l'art du jardinage soulève des questions innombrables. Dois-je nourrir mes plantes ? Comment puis-je arrêter des ravageurs ? Est-il si important de savoir quand et comment tailler arbres et arbustes ? Pourquoi mon arbre fruitier fleurit-il toujours mais ne donne-t-il jamais de fruits ? Les plantes indigènes sont-elles à privilégier pour la faune et la biodiversité ? Et si oui quel en est l'intérêt ? Pourquoi mon tas de compost est-il devenu gluant ? Dans cet ouvrage rare, magnifiquement illustré, best-seller au Royaume-Uni dès sa parution, Stuart Farrimond confronte les techniques issues de décennies de savoir-faire aux connaissances scientifiques les plus récentes, faisant ainsi exploser certains mythes tout en offrant à chaque jardinier des ressources précieuses pour améliorer sa pratique et s'épanouir dans l'entretien de son jardin.