Upcycling créatif

Découvrez l'art de l'Upcylcing grâce à ce superbe ouvrage et apprenez à redonner vie à vos objets et vêtements que vous n'utilisez plus ! 22 tutoriels avec photos pas à pas pour vous montrer comment détourner des objets simples du quotidien pour en faire des pièces phares de votre garde-robe, des accessoires mode incontournables et des objets personnalisés pour votre décoration intérieure. Un simple T-shirt blanc qui devient iconique avec une poche découpée dans une couverture granny des années 1970... Un collier de perles cassé se transforme en ceinture parfaite pour compléter une tenue habillée... Un pot à crayon accueille désormais vos plus belles fleurs transformées en vase à facettes... L'Upcycling permet de donner une seconde vie aux objets en leur apportant une âme artistique en plus d'un usage pratique. Vous n'allez plus regarder vos placards, greniers, dépôt-ventes et recycleries avec du même oeil !