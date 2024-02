Rome sweet home. De la foi de Luther à la foi de Pierre, Edition actualisée

Voici l'étonnante histoire d'un jeune couple protestant américain qui désire, lui comme elle, devenir pasteurs. Ce qu'ils n'avaient pas prévu en revanche, c'est qu'à force de scruter la Bible sans a priori, ils en viendraient à retrouver par eux-mêmes tout le credo catholique... Cependant, comme Scott et Kimberly ne marchent pas du même pas dans leur redécouverte de "la foi de Pierre", de graves tensions surgissent entre eux. De plus, familles et amis font pression pour les ramener vers le protestantisme. Mais leur amour de la Parole de Dieu et de la vérité les pousse toujours plus avant. Après bien des souffrances et d'imprévus secours, le couple entre dans l'Eglise de Rome sans renier pour autant le meilleur de sa tradition évangélique d'origine. A l'heure où de plus en plus de baptisés aspirent à vivre l'unité ecclésiale voulue par le Christ, ce livre se voudrait une grâce offerte à chacun pour l'aider à se rapprocher en vérité de sa vocation chrétienne la plus authentique.