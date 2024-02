Londinium Tome 4 : Mon pays et Paris

Paris ! La ville de Josephine Baker, des tenues élégantes et des conversations raffinées, la ville que la famille d'Arsène avait quittée des années plus tôt... Le lapin se réjouissait de l'arpenter autrement que dans ses souvenirs et ses rêveries. Hélas, la réalité se révèle bien décevante, entre les rats qui pullulent, les rues encombrées et les tensions politiques qui agitent les foules. Mais si Arsène est à Paris, c'est avant tout pour trouver de l'aide. Le fragile équilibre que Londinium a établi entre les humains et les animaux menace de s'effondrer. La Résistance, trahie par sa cheffe, semble impuissante face au prince Alexander, et si le ténébreux complot de ce dernier réussissait, il n'y aurait bientôt plus que des proies et des prédateurs. Arsène va devoir se mettre au travail...