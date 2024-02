L'énergie nucléaire durable

Notre monde surchauffe. Le rapport du GIEC de mai 2023 estime que le réchauffement de la planète atteindra 1, 5°C dès le début des années 2030, et que le limiter à ce niveau déjà trop élevé exigera de réduire à zéro toutes les émissions mondiales nettes des gaz à effet de serre. Autant dire que l'urgence climatique est réelle : si nous ne trouvons pas un moyen de freiner drastiquement la tendance, notre planète ne sera bientôt plus habitable. La transition énergétique est une nécessité absolue. Certains pensent dès lors qu'il faut choisir entre croissance et environnement. Ce livre montre au contraire qu'il est possible de réconcilier ces deux impératifs grâce à une énergie durable, propre, sûre et accessible : le nucléaire nouvelle génération.