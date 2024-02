On veut des méchants !

Zoé adore les livres qui font peur. Mais un jour, à la bibliothèque, elle surprend, au fond d'une réserve, une conversation entre trois grands méchants qui veulent prendre le retraite. Et ça, pour Zoé, c'est hors de question ! A quoi bon lire s'il n'y a plus de méchants ? Un texte spécialement conçu pour être lu à voix haute, pour incarner tour à tour trois des méchants les plus appréciés des jeunes lecteurs et sans qui tout un pan de la littérature jeunesse n'existerait pas : la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup. Prêter sa voix à ces trois affreux, c'est le plaisir de jouer à se faire peur... et à faire peur aux autres. Lire pour soi, lire pour les autres En effet, qui dit lecture à voix haute, dit lecture pour quelqu'un. Grâce à un astucieux système de pages à déplier, ce livre permet de lire l'histoire en montrant les images à son public. L'occasion pour le lecteur débutant, encouragé par l'envie d'effrayer son auditoire, de s'entraîner à "mettre le ton" et, petit à petit, prendre de l'assurance à l'oral et gagner en confiance. Une collection unique pour développer le plaisir de lire Un concept innovant organisé en deux parties. Dans un premier temps, des pages d'échauffement qui préparent le lecteur à sa lecture en l'invitant à exercer son élocution, à trouver le bon rythme, à s'interroger sur les voix des personnages... Puis une histoire à lire seul... ou à des tas de gens !