La coquille de Sybel

Croyant répondre à une petite annonce de baby-sitting, Sybel, une étudiante fauchée, se retrouve dick-sitter. Jean-Luc Valmont, séduisant quinqua, dont la vision du monde érotico-pornographique phallocentrée la charme, lui dispense avec humour et un goût assumé de la provocation une formation intensive. Jouisseur cynique, il emprunte, non sans nostalgie, autant aux libertins du XVIIIe siècle qu'à la libéralisation des moeurs des années 70. En toute complicité avec Alphonse, son frère de cul, lui aussi engagé dans ce challenge pour former "l'idéale escaladeuse de braguette". Les postulantes, dont on exige de solides prérequis culturels, défilent. Coup de théâtre final : les élèves dépasseront leurs Pygmalions dans la maîtrise des plaisirs. A contre-courant de la bien-pensance ambiante et du terro­risme castrateur des ultra-féministes, Sybel et sa partenaire Ulla opposent un anti-modèle, business plan inclus, en jeunes femmes libres, anges heureuses du sexe.