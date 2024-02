Pendant l'été 1996, Miki est envoyé dans un internat à la campagne. Alors qu'il doit s'habituer aux codes de sa nouvelle école, l'adolescent taciturne refuse désormais de parler à sa mère. C'est dans cet établissement qu'il rencontre son premier amour, Laura. Des années plus tard, la mère de Miki donne une série d'entretiens à des scientifiques intrigués par sa longévité exceptionnelle. Le regard qu'elle porte sur son passé n'est plus tout à fait humain et elle parle sans la moindre émotion de son fils, un garçon bien différent de celui qu'on pensait connaître. C'est ensuite la nymphe Daphné qui prend la parole. Dans un monologue empreint de lyrisme et de rage, elle raconte sa version de la relation entre Miki et Laura. A présent métamorphosée en laurier, Daphné chante pour toutes les femmes qu'on a voulu briser au nom de l'amour... Déambulation à travers les corps et les âges, Métamorphosées mêle la mélancolie d'Ovide à l'inquiétante étrangeté de David Lynch. Après Ile (Grasset, 2020), Siri Ranva Hjelm Jacobsen nous offre une exploration poétique qui interroge le réel, le désir, l'amour filial et la sororité. Traduit du danois par Andreas Saint Bonnet