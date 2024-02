La sociabilité renvoie aux échanges quotidiens de la vie sociale, aux discussions et aux liens entre les individus. A une échelle plus large, les sociabilités produisent des réseaux de relations par les rencontres, les échanges et la confiance qui transite lors de leur mise en oeuvre. Mais elles sont également contraintes par la structure sociale dans laquelle elles se déploient . Cet ouvrage analyse leur transformation contemporaine et les aborde comme des formes sociales qui se déploient sur plusieurs échelles, du niveau individuel à celui des groupes et collectifs mais aussi à l'échelle de la société plus globale. Assiste-t-on à une perte ou un renouveau des sociabilités dans nos sociétés ? Internet et les dispositifs de mise en relation (notamment les nombreux médias sociaux) ont-ils renforcé la sociabilité quotidienne, l'ont-ils transformée ou bien dénaturée ? Les domaines du travail, de la vie associative et militante ont-ils été les lieux d'un bouleversement des sociabilités marqué par la perte des relations, la montée de l'individualisme et du désengagement ? Quelles reconfigurations sociales occasionne la transformation des sociabilités contemporaines ? L' individualisation des liens favorise-t-elle des relations moins hiérarchisées entre individus moins semblables ? Les sociabilités se trouvent-elles plus souvent impliquées dans des échanges marchands ? Ce livre apporte des réponses à toutes ces questions contemporaines soulevées par les nouvelles sociabilités autour des inégalités, de la ségrégation sociale mais aussi de l'individualisme, de la réputation, des engagements sociaux, et, enfin, par la crise du Covid-19.