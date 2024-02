Découpez ce livre et créez votre propre monde souterrain. Underworld

Découpez ce livre et laissez votre imagination vous embarquer au pays des merveilles ! Cet ouvrage, véritable invitation à l'art du collage, propose des centaines d'images et de décors, ce qui facilitera la création de scènes surréalistes et surprenantes - il n'y a aucune règle ! Prenez simplement votre paire de ciseaux et de la colle, puis laissez aller votre créativité ! - Une première partie avec toutes les techniques et les astuces pour réunir ses collages - Plus de 1 000 images à découper et à coller - 10 décors sur lesquels coller vos images et construire des univers fantastiques