1352, un médecin contre la tyrannie

Contrairement au mythe de Guillaume Tell, ce livre repose sur des faits historiquement établis et vérifiés. Grâce aux mois de recherches effectués par l'auteur avant de débuter l'écriture de ce roman, le lecteur découvre les aspects quotidiens du Valais de l'époque, ses us et coutumes, son histoire mais se retrouve également entraîné dans une visite "touristique" de la vallée du Rhône.