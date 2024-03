Quel avenir pour l'enseignement professionnel ?. Des propositions concrètes pour la France de demain

Le président de la République Emmanuel Macron a décidé d'élever l'enseignement professionnel au titre de grande cause nationale. Une décision sans précédent : depuis les années 2000, cette voie de formation (qui concerne pourtant aujourd'hui près du tiers d'une classe d'âge) s'était largement détériorée. Les décisions prises (gratifications pour les semaines de stages, " pactes " avec les enseignants, etc.) sont bienvenues, mais il est probable qu'elles ne suffiront pas à sortir l'enseignement professionnel de ses difficultés actuelles. Pour réussir, ces dispositions doivent être complétées par des mesures de rupture. Dans cet ouvrage, Daniel Bloch, inventeur du baccalauréat professionnel, propose d'initier une réflexion sur l'avenir à moyen et long terme de l'enseignement professionnel, avec des propositions concrètes qui doivent conduire à de nouvelles avancées tant économiques que sociales. En contrepoint, des entretiens avec Estelle Folest, députée (MoDem) du Val-d'Oise, Alexandre Portier, députe (LR) du Rhône et Pascal Vivier secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement technique, apportent un éclairage et une perspective complémentaire sur les propositions formulées dans ce livre.