Les approches sociales du handicap. Une recherche politique

Qu'est-ce que le handicap ? Quelle différence fait-il ? La question paraît simple, pourtant, elle fait, depuis 40 ans, l'objet de débats. Ceux-ci ont été initiés par les chercheurs des Disability Studies, qui ont développé le "modèle social du handicap" ; puis, ils ont été prolongés par la sociologie de la technique, l'éthique du "care" et les théories validistes. Cet ouvrage présente ces approches, et les renouvelle. Il montre que la manière dont chacune a socialisé le handicap est liée à des hypothèses théoriques sur ce qui fait différence et normalité. La question du handicap ouvre alors sur plusieurs questions : celle des in/capacités, celle de l'a/normalité et celle des qualités qui singularisent chaque personne. La dimension politique de ces approches est ensuite interrogée, d'une part à travers l'histoire de la structuration de la recherche sur le handicap au Royaume-Uni et en France, d'autre part, en décrivant les différents positionnements possibles du chercheur. Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, les ressources théoriques et méthodologiques lui permettant d'appréhender les approches sociales du handicap, et de conduire et de situer sa propre recherche sur le handicap