Le littoral et les îles du Morbihan

Itinérance de 20 jours sur le GR® 34, de Lorient à la Roche-Bernard, en passant par Quiberon et sa presqu'île. L'itinéraire traverse Carnac, pays des mégalithes ainsi qu'Auray et Vannes, villes d'art et d'histoire. Egalement dans ce topoguide, 19 promenades à la journée pour explorer le Golfe du Morbihan et ses plages dunaires, l'île de Groix, l'île de Houat et d'Hoëdic.