Les enfants perdus de Brocéliande

Quand les enfants de La Guerre des boutons rencontrent les Chevaliers de la Table Ronde.

Brocéliande, 1942. Après le massacre de son village par des Nazis, Jos, du haut de ses 12 ans, convainc quatre de ses camarades de rester vivre en autarcie, loin des adultes. Fuyant un monde qu'ils jugent trop cruel et sans moral, les orphelins se réfugient dans un imaginaire peuplé de Graal, d'amitié et de combats, celui des Chevaliers de la Table Ronde.

Ils deviennent Arthur, Keu, Gauvain, Perceval et Galahad et se lancent dans la lutte armée contre les Chevaliers Noirs, devenant malgré eux les plus grands Résistants de Bretagne.

Mais comment se battre sans devenir aussi violent que ceux que l'on combat ? Comment grandir sans devenir les adultes qu'on refuse d'être ? Comment maintenir cette part de magie en pleine guerre et empêcher que les ténèbres ne triomphent ?